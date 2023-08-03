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Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

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Российские захватчики ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В Никопольском районе россияне из тяжелой артиллерии дважды за ночь обстреляли Красногригорьевскую громаду. Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще – одну из школ. В ней разбиты окна и изуродованы стены.

"По заведению образования агрессор ударил и в Покровской громаде Синельниковщины. Он частично разрушен", - отметил Лысак.

В результате российских обстрелов местные жители не пострадали.

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Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины 02
Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины 03
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Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины 05
Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины 06

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