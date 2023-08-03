Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
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Российские захватчики ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В Никопольском районе россияне из тяжелой артиллерии дважды за ночь обстреляли Красногригорьевскую громаду. Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще – одну из школ. В ней разбиты окна и изуродованы стены.
"По заведению образования агрессор ударил и в Покровской громаде Синельниковщины. Он частично разрушен", - отметил Лысак.
В результате российских обстрелов местные жители не пострадали.