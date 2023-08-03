Украина получила партию очередной помощи от Эстонии и Германии. ФОТОрепортаж
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Эстония и Германия передали украинским спасателям в Николаеве оборудование для подводного разминирования и гуманитарную помощь.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД.
Так, 1 августа николаевские спасатели получили гуманитарную помощь от муниципалитета города Зиндельфингена Федеративной Республики Германия.
"Благотворители передали на нужды николаевских пожарных огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое", - говорится в сообщении.
Эстонские спасатели передали украинским коллегам из Николаева более 90 металлоискателей и четыре специализированных автомобиля.