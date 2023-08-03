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Украина получила партию очередной помощи от Эстонии и Германии. ФОТОрепортаж

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Эстония и Германия передали украинским спасателям в Николаеве оборудование для подводного разминирования и гуманитарную помощь.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, 1 августа николаевские спасатели получили гуманитарную помощь от муниципалитета города Зиндельфингена Федеративной Республики Германия.

"Благотворители передали на нужды николаевских пожарных огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое", - говорится в сообщении.

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Украина получила партию очередной помощи от Эстонии и Германии 02

Эстонские спасатели передали украинским коллегам из Николаева более 90 металлоискателей и четыре специализированных автомобиля.

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Украина получила партию очередной помощи от Эстонии и Германии 04

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Топ комментарии

  • Євген Зайцев
    Частину допомоги можна вже придбати на OLX !!!
  • 5 копійок
    Зелень прибере до рук ту допомогу і скаже мало.
  • Артур Пирожков 0437828b
    Ну, так год назад это и была самая настоящая ливерная колбаса.
    А полтора года назад - вообще мега помощь в 5 тисяч касок - "больше нельзя, потому что русские обидятся и будет эскалация"
    Что не так?
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