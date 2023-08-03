На моторе от российского "Ланцета" нашли маркировку чешской Model Motors. ФОТО

Защитники Украины разобрали мотор от российского БПЛА "Ланцет" и увидели на нем маркировку чешской компании Model Motors. Компания говорит, что не поставляет продукцию в РФ.

Об этом сообщил в твиттере пользователь с ником "Твой друг Стус", передает Цензор.НЕТ.

"После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского Ланцета. Сняв слой армированного скотча, мы увидели маркировку производителя этого мотора. Им оказалась чешская компания Model Motors", - написал он.

Защитник Украины отметил, что российские "Ланцеты" доставляют ВСУ немало проблем, уничтожая людей и технику. "Без этой комплектующей Ланцет бы просто не улетел, а значит, на этой фирме лежит большая вина за наших убитых людей", - пишет он.

Пользователь из Чехии с ником Vozím drony na Ukrajinu ответил, что сконтактировал с чешским производителем моторов. Он сообщил, что они принципиально не поставляют свою продукцию в РФ, а такой тип моторов не производят уже более года. Сейчас, по его словам, производитель работает с властями Чехии, чтобы выяснить, как моторы попали в РФ.

Он также обнародовал ответ Model Motors.





