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В Херсоне россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара, четыре человека получили ранения. ФОТО

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Оккупанты повторно ударили по Херсону, когда в городе ликвидировали последствия утренних обстрелов. Ранения получили четверо спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника", - говорится в сообщении.

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В Херсоне россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара, четыре человека получили ранения 01

В Херсоне россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара, четыре человека получили ранения 02
В Херсоне россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара, четыре человека получили ранения 03

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