Юрисконсульт "партии Шария" работал на российскую военную разведку, он задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе задержан агент ГРУ РФ, ранее работавший помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что мужчина передавал россиянам цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе. Злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения РФ он вместе с женой уехал в оккупированный Симферополь и по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".

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Там его завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорий Иванов. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

"Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу России, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel". Фигурант получил 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Мужчина контактировал с военной разведкой РФ через мессенджер. Впоследствии для прикрытия он устроился в одну из местных общественных организаций, которые привлекаются к поддержанию правопорядка в городе.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители информации с доказательствами незаконной деятельности, оружие и боеприпасы.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Планируют сообщить о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Контрразведчики спецслужбы идентифицировали оперативные связи российского разведчика – еще пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из его близкого окружения.

В то же время, работники СБУ идентифицировали супругу предателя, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье. В частности, женщина администрирует Телеграмм-канал, по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в государственной измене.

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