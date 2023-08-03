Мошенники "развели" более 100 украинцев, обещая сверхдоходы от инвестиций в казино. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники убеждали граждан якобы инвестировать в казино, обещая им большие доходы. На самом деле они просто собирали деньги на свои карты.

Об этом рассказали в Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Установлено, что 19-летний лидер группировки разрабатывал планы совершения преступлений, в том числе новые способы привлечения "инвесторов", занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег, а также распределял полученную прибыль между участниками группы. Для общения онлайн с потерпевшими и администрирования собственных Telegram-каналов организатор привлек еще четырех жителей столицы, один из которых был несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели 10 обысков и изъяли два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт, наличные деньги в разных валютах (220 тыс. грн, 42 тыс. долларов США) и черновые записи.

Всех участников группы подозревают в мошенничестве, ее организаторов - еще и во вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Двоих фигурантов отправили под стражу, троих – под круглосуточный домашний арест.

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"За содеянное им может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в полиции.











