Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающий должность начальника отдела в Киевской ГВА, организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Офиса Генпрокурора.

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По данным следователей, стоимость "услуги" составила $10 тыс. для одного клиента. Участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

"Организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам. За их изготовление он получил 30 тыс. долларов США. В ходе обысков по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро",- говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения. Проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также других лиц.

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