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Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающий должность начальника отдела в Киевской ГВА, организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Офиса Генпрокурора.

По данным следователей, стоимость "услуги" составила $10 тыс. для одного клиента. Участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

"Организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам. За их изготовление он получил 30 тыс. долларов США. В ходе обысков по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро",- говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения. Проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также других лиц.

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Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора 01
Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора 02
Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора 03
Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора 04
Чиновник КГВА за $10 тыс. помогал военнообязанным уехать из Украины, - Офис Генпрокурора 05

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На Полтавщину дія Генпрокуратури не розповсюджується?

    Ярослава Міщенко

    Це Валентина. Мати загиблого героя, від якої в церкві Моспатріархату у містечку Лохвиця не взяли панахиду, бо її син, на Їхню думку, братовбивця, який не має права на церковну молитву.

    Після цього громада перейшла до ПЦУ.
    Але ОДА не реєструє нову громаду. Тупо не реєструють. І здавалося б, при чому тут свердловини Новінського? Такого саботажу автокефалії як на Полтавщині ще пошукати.

    Повірте, я досліджувала. Тегніть, плз, голову ОДА. Матеріал незабаром на Укрінформі.

    Юрко, Царство тобі Небесне, славний наш. Дякую, що по смерті зробив резонанс.
    І пробач продажних чиновників. Ми ще повоюємо.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Тому в Полтаві і сидять на посадах мамаї та їх призначенці ригоАнальні!!
    А Зеля і з сподвижниками трощить Закон «Про місцеве самоврядування», замість його ВИКОНАННЯ!! Тому і недоторкані агенти ***** відверто гадять батькам убитих Захисників України!!
    Непокаране ригоАнальне зло, тягне страшні та криваві продовження з 2014 року по Україні! З агентурою ***** в Україні,у рясах і на посадах в ЦОВВ, треба боротися усіма МОЖЛИВИМИ СПОСОБАМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!! Бо буде ще один ГУЛАГ для Українців!
    https://www.youtube.com/watch?v=Pt0oT8DLXOg
    Низький уклін матусі Захисника України!!
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