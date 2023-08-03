Разоблачена масштабная схема продажи младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Преступная группировка под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам. За одного ребенка "клиенты" платили от 50 до 70 тысяч евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в состав преступной организации входило 12 человек. Организаторы схемы – руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники – работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

"Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они производили продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями.

"Размер денежного вознаграждения составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка, из которых 12 тысяч евро – плата суррогатным матерям", – добавили правоохранители.

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После рождения ребенка суррогатная мать разрешала вывоз младенца за границу и согласие на получение гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы угрожали и запугивали.

В рамках следствия установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

Проведено более 40 обысков. Изъята медицинская документация, копии паспортов граждан Украины и иностранных стран, доверенности по представительству интересов, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флеш носители.

Проверяется информация об около 40 фактах перемещения новорожденных детей из Украины за границу в нарушение законодательства. Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины пять человек. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.