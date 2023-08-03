С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты, младшим лейтенантом ВСУ Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время боевого задания в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Юрий Юрченко в 2022-23 гг. был командиром отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты. В 2023 году стал командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты.

Защитник был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ - Стальной Крест, почетный нагрудный знак.

Воин погиб 19 июля 2023 года вблизи населенного пункта Новоселовское Луганской области, во время выполнения боевого задания. Он получил ранения несовместимые с жизнью.































































Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.