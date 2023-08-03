С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киеве простились с командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты, младшим лейтенантом ВСУ Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время боевого задания в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Юрий Юрченко в 2022-23 гг. был командиром отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты. В 2023 году стал командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты.
Защитник был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ - Стальной Крест, почетный нагрудный знак.
Воин погиб 19 июля 2023 года вблизи населенного пункта Новоселовское Луганской области, во время выполнения боевого задания. Он получил ранения несовместимые с жизнью.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.