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С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве простились с командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты, младшим лейтенантом ВСУ Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время боевого задания в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Юрченко в 2022-23 гг. был командиром отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты. В 2023 году стал командиром второго стрелкового взвода второй стрелковой роты.

Защитник был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ - Стальной Крест, почетный нагрудный знак.

Воин погиб 19 июля 2023 года вблизи населенного пункта Новоселовское Луганской области, во время выполнения боевого задания. Он получил ранения несовместимые с жизнью.

С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 01
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 02
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 03
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 04
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 05
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 06
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 07
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 08
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 09
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 10
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 11
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 12
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 13
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 14
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 15
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 16
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 17
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 18
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 19
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 20
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 21
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 22
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 23
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 24
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 25
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 26
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 27
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 28
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 29
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 30
С воином Юрием Юрченко (Викинг), погибшим во время выполнения боевого задания на Луганщине, простились в Киеве 31

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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