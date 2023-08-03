Под Москвой горит цех по производству аккумуляторов, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО
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В Подмосковье раздался взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в селе Ачкасово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.
"Площадь пожара - 300 квадратных метров. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены (вода неэффективна при тушении горящего лития - он может вступать с ней в химическую реакцию)", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, горит цех по производству аккумуляторов.