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Под Москвой горит цех по производству аккумуляторов, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

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В Подмосковье раздался взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в селе Ачкасово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.

"Площадь пожара - 300 квадратных метров. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены (вода неэффективна при тушении горящего лития - он может вступать с ней в химическую реакцию)", - говорится в сообщении.

Под Москвой горит цех по производству аккумуляторов, - росСМИ 01

По данным экстренных служб, горит цех по производству аккумуляторов.

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  • Грицько Добрий
  • Белла Богун 47d4cda8
    Нехай глибше дихають цілющим повітрям!
  • Деніс Войцеховський
    Літієві акумулятори використовуються у дронах.
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