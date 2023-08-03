Разоблачены руководители учебного центра Нацгвардии, которые насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий без выезда на фронт, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Службы безопасности Украины.

"Должностные лица этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники сделки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой. Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них – трое старших офицеров.

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Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету. На основании собранных доказательств руководитель учебного центра Национальной гвардии извещен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.



