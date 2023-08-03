Ликвидированы две "схемы для уклонистов", организованные чиновниками военкоматов в приграничных регионах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности заблокировала еще два канала нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, незаконную деятельность организовали действующее и бывшее должностные лица военкоматов из двух приграничных регионов Украины. За плату они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе. Стоимость таких "услуг" составила 7,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва.

Так, в Ивано-Франковской области: по материалам военной контрразведки СБУ к тюремному заключению приговорен экс-руководитель отдела одного из местных военкоматов. Злоумышленник продавал уклонистам фальшивые справки военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем подделку использовали для выезда в соседнюю европейскую страну.

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Также задокументировано, что преступник оформил местной жительнице фиктивную инвалидность, чтобы вывезти ее мужа в ЕС как сопровождающее лицо.

В Черновицкой области: сообщено о подозрении должностному лицу одного из территориальных военкоматов и двум его сообщникам. Они разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через так называемую "зеленку".

На основании собранных доказательств преступные действия организаторов сделок квалифицированы по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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