В пограничной полосе Ривненщины на мине подорвался трактор. ФОТО
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Сегодня в пограничной полосе Ривненщины на мини подорвался трактор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль.
Как отмечается, ситуация произошла в поле, когда водитель разворачивался. Также сообщается, что он жив.
Кроме того, Коваль призвал обращать внимание на предупредительные знаки, особенно на приграничных территориях с ограниченным доступом, поскольку для качественной обороны рубежей эти участки заминированы.