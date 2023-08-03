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В пограничной полосе Ривненщины на мине подорвался трактор. ФОТО

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Сегодня в пограничной полосе Ривненщины на мини подорвался трактор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль.

Как отмечается, ситуация произошла в поле, когда водитель разворачивался. Также сообщается, что он жив.

Кроме того, Коваль призвал обращать внимание на предупредительные знаки, особенно на приграничных территориях с ограниченным доступом, поскольку для качественной обороны рубежей эти участки заминированы.

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В пограничной полосе Ривненщины на мине подорвался трактор 01

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