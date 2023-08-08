Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко, позывной Монах.

Об этом сообщают в фейсбуке знакомые павшего воина, а также те, кто вместе с ним защищал нашу страну, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб Andrzej Weremijenko. Ветеран еще старого Aйдара, который в первые дни создания бригады в конце февраля 2022 года пришел к нам с собратьями и стал основой одного из важных подразделений. Интеллектуал, свободный английский, мог быть "гражданином мира", но остался украинцем - пишет Александр Курбатов.





"Вчера погиб командир моей роты. Человек-легенда из батальона Айдар, Andrzej Weremijenko , позывной "Монах". Человек, которому лично я очень благодарен за миллион вещей. В качестве примера. За дружбу. И друг, и командир, опытный и профессиональный, порядочный и веселый", - отмечает воин Никита Козачинский.

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По его словам, Веремиенко заботился о людях больше, чем о себе.

"За два дня до того мы провели немного времени вместе, общаясь о старости. Об опыте контакта со старостью. О перспективах старости. Очень грустно, таких больше нет", - добавляет Козачинский.