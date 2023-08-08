Сутки на Донетчине: ракетные удары по Покровску и Краматорску, обстрелы 11 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Накануне вечером россияне ударили "Искандерами" по Покровску – убили 5 гражданских лиц, ранили еще 30. Повреждены частные дома, многоэтажки, гостиница и админздание. Под удар попали окрестности Краматорска – без жертв.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки под вражескими обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка и Богоявленка Угледарской громады, Бурлацкое и Вольное Поле - Комарской громады. В Селидово поврежден дом, в Успенке Кураховской громады - 7 домов.

"Утром россияне обстреляли Авдеевку из танков и артиллерии, нанесли авиаракетный удар. Зафиксированы обстрелы Красногоровки", - сообщил Кириленко.

В Часовоярской громаде повреждена школа и 8 домов, в Торецкой громаде - дом в Щербиновке. В Северске повреждены 3 дома. В Звановской громаде разрушен дом в Переездном, поврежден дом в Звановке.

За минувшие сутки россияне убили 5 жителей Донбасса, ранили еще 30.

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