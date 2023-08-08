Спасательная операция в Покровске: ликвидировано 5 очагов пожаров. Предварительно под завалами людей нет. ФОТОрепортаж

Подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Покровск. 8 августа ликвидировано пять очагов пожаров на общей площади 75 м кв. в жилом доме и отеле. По предварительной информации, под завалами людей нет. Подразделениями ГСЧС проводятся аварийно-спасательные работы в 5 этажном жилом доме", - говорится в сообщении.





















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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа погибло 7 человек, 67 - получили ранения.