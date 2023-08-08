Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО
Об этом пишет Главное управление разведки МОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", – объясняют в ГУР.
БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов и наземной станции управления.
"Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 километров. Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора", – добавляют в ГУР.
- Время полета без посадки - 120-160 мин.
- Максимальная высота полета - 1500 м.
- Рабочая высота - 500-600 м.
- Скорость - 90 км/ч.
- Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.
Запись фото и видео производится на бортовой носитель.
"БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР.