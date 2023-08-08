Последствия обстрела Кругляковки в Харьковской области: погибли 3 гражданских лица, ранения получили 9 человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу прокуратуры Харьковщины.
Около 19:00 7 августа рашисты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по с. Кругляковка Купянского района.
В результате обстрела ранены 57-летняя и 60-летняя женщины, а также трое мужчин в возрасте 61, 59 и 46 лет.
Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина.
"Когда на место приехали правоохранители и работники ГСЧС, оккупанты снова обстреляли село. Предварительно, из РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет. Поврежден и частично разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13:08 количество погибших возросло до 3-х.
"Погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет", - сообщили в прокуратуре.