Канадско-Украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™. ФОТОрепортаж

На этой неделе Канадско-Украинский Фонд передал Министерству здравоохранения Украины 100 интегрированных систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ компании "Thornhill Medical", которые будут использоваться для наземной и воздушной транспортировки тяжелораненых пациентов, а также в других условиях оказания критической помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Системы жизнеобеспечения были переданы Канадско-Украинскому Фонду правительством Канады. Thornhill Medical проводит тренинги по оказанию помощи пострадавшим и оказывает другое медицинское оборудование. Канадско-Украинский Фонд добавляет картриджи для аппаратов искусственной вентиляции легких, которые являются дефицитными в Украине и необходимы для надлежащего функционирования MOVES® SLC™.

Поставка 100 аппаратов MOVES® SLC™ является самым большим развертыванием этой технологии спасения жизни с начала полномасштабного вторжения в Украину. MOVES® SLC™, которая является микроинтегрированной системой жизнеобеспечения, предназначенной для оказания медицинской помощи в зонах конфликтов и стихийных бедствий, уже используется по всей Украине.







Эта технология, которую правительство Украины и медицинские работники на передовой прозвали "медицинским Джавелином", используется для поддержки пациентов в больницах, в передовых хирургических условиях, в машинах скорой помощи и эвакуационных медицинских поездах. Теперь у нас будет еще больше возможностей для спасения жизней.

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"Для нас большая честь получить это щедрое пожертвование от Правительства Канады и передать ее Министерству здравоохранения Украины, - говорит Виктор Гетьманчук, Председатель Правления КУФ. "Поставка этой уникальной медицинской техники от Thornhill Medical станет ответом на неотложные запросы украинских медиков и чиновников, и, что еще важнее, эти 100 систем жизнеобеспечения спасут жизнь многих тяжелораненых украинцев".

Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине, официально передал эти аппараты Игорю Кузину, заместителю министра здравоохранения Украины.







"Правительство Канады сотрудничает с Канадско-Украинским Фондом, чтобы предоставить Украине больше портативных систем жизнеобеспечения. Мы были рады услышать, что первые системы, которые мы послали, оказались жизненно необходимыми для машин скорой помощи и другого транспорта, эвакуирующего раненых, и помогли спасти многое жизней. Теперь украинские службы быстрого реагирования получат еще 100 единиц этого оборудования, - сказал Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине. - Мы восхищаемся мужеством и стойкостью украинских врачей, медсестер и военных медиков. Пусть эти портативные аппараты жизнеобеспечения помогут им в их героической и важной работе, спасая жизнь украинских пациентов".

"Переносные системы жизнеобеспечения, полученные Министерством здравоохранения Украины от Правительства Канады, которые доставил Канадско-Украинский Фонд, будут направлены в стабилизационные центры и бригады экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и катастрофы. Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров и их помощь на " медицинском фронте". Портативные системы жизнеобеспечения помогут контролировать жизненные показатели пациентов, проводить искусственную вентиляцию легких находящимся в критическом состоянии и предотвращать осложнения при транспортировке в больницы", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения Украины.





Канадско-Украинский Фонд – это национальный благотворительный фонд, основанный в 1995 году на 18-м Конгрессе Украинцев Канады с целью координации, разработки, организации и реализации проектов помощи канадцев Украине и другим организациям в Канаде. Для получения дополнительной информации: www.cufoundation.ca

Новаторская продукция Thornhill Medical предназначена для использования во всем мире службами экстренной медицинской помощи, гуманитарными и военными медицинскими командами. Исследовательские и коммерческие технологии Thornhill, ориентированные на кислород, трансформируют уход за пациентами в гуманитарных и военных условиях, а также вдохновляют и позволяют другим новым технологиям открывать жизненно важные решения по спасению жизни. Инновации Thornhill Medical внедряются более чем в 19 странах мира, в том числе и в Украине. Благодаря команде, стремящейся к отваге, сотрудничеству и спасению жизней, Thornhill Medical является лидером в области быстрых и высокоточных медицинских технологий. Для получения дополнительной информации: www.thornhillmedical.com

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