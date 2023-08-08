Во время обстрела Покровска погиб военный ВСП Игорь Суботяк. ФОТО

Коварная атака на Покровск унесла жизнь жителя Коломыи Игоря Суботяка — военнослужащего Ивано-Франковского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке мэр Коломыи Богдан Станиславский.

Он отметил: "В Покровске погиб военный из Коломыи Игорь Суботяк.

Коварная атака на Покровск унесла жизни жителя Коломыи Игоря Суботяка – военнослужащего Ивано-Франковского зонального отдела Военной службы правопорядка. После попадания первой ракеты в жилой дом он был на месте происшествия. Пришел на помощь людям, оказавшимся в смертельной опасности из-за России.

Через несколько минут враг бросил вторую ракету на Покровск, повторно обстреляв место, где продолжалась спасательная операция. К большому сожалению, Игорь получил ранения, не совместимые с жизнью.

Вечная память воину. Пусть покоится с Богом. Выражаю искренние соболезнования от всей нашей громады семье и родным погибшего.

Террористы. По-другому оккупантов не назовешь. Подлости и низости пределов нет. Но возмездие их всех настигнет. Во сто крат получат за каждую забранную и изуродованную жизнь, за уничтоженные города, за разбомбленные дома, за все зло, которое они принесли на нашу землю".