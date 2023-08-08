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Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении. ФОТО

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудил с командирами ситуацию на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сырского.

Он отметил: "Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

Вместе принимаем все необходимые оперативные решения.

Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна.

Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте.

От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов.

Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач!"

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Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении 01
Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении 02

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Топ комментарии

  • George Highbaud
    Взяв під особистий контроль? Значить треба готуватися до чогось поганого.
  • Власов Сергей b3083465
    JaWernulsaHerWam

    @JaWernulsa

    ·

    2 ч

    Хотите Адского звиздеца от #Зели и #Ко?Это там где командует #кацап #Сырский! Из под #Бахмута вышло одно из самых мотивированных и боевых подразделений!И знаете почему? Шестёрки #Сырского не дают БК!!! Мол вы свой лимит выбрали! Вот такая #**** #лимитированая #война у #Зели и #Ко
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." - Отто фон Бисмарк.

    Приймаємо всі необхідні оперативні рішення, - Сирський про ситуацію на Куп'янському напрямку.

    Подібні лукаві заголовки тривожать.

    Схоже на напрямку Куп'янск ситуація критична - загроза прориву.

    Владні структури вже не один раз відкривали ворогу шлях... Так здали ЛуганДон, потім Крим, відкрили ворогу південь України - причорномор'я і приазов'я, здали АЕС в Енергодарі...

    Потім Україна платить кров'ю своїх найвірніших синів і дочок за те, що здали в Києві, чи ставленики Києва.
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