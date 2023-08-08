Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении. ФОТО
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудил с командирами ситуацию на Купянском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сырского.
Он отметил: "Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.
Вместе принимаем все необходимые оперативные решения.
Роль командиров в обороне государства, без преувеличения, значительна.
Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте.
От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов.
Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач!"