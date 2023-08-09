Пограничники "Стальной границы" перехватили новейший российский дрон "Элерон Т-16". ФОТО
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На Харьковском направлении 8 августа украинские пограничники впервые "посадили" новейший вражеский БПЛА "Элерон Т-16".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда с помощью обычного антидронового ружья успешно посадила одно из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16"", - говорится в сообщении.
"Гвардия наступления" эффективно выполняет поставленные задачи, добавляют бойцы.
"Как говорится "аналогов нет"", - прокомментировал пограничник с позывным Слон.