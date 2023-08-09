Новости Фото

Пограничники "Стальной границы" перехватили новейший российский дрон "Элерон Т-16". ФОТО

11 86123
На Харьковском направлении 8 августа украинские пограничники впервые "посадили" новейший вражеский БПЛА "Элерон Т-16".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда с помощью обычного антидронового ружья успешно посадила одно из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16"", - говорится в сообщении.

"Гвардия наступления" эффективно выполняет поставленные задачи, добавляют бойцы.

"Как говорится "аналогов нет"", - прокомментировал пограничник с позывным Слон.

Читайте: Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО

Пограничники Стальной границы перехватили новейший российский дрон Элерон Т-16 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Молодці хлопці. І дрон класний.
    А що робити? Залишається перехоплювати, бо свої дрони пішли на оплату "марафонів" та яєцб рєзнікова.
  • Бандерівець
    І на "хачю дамой в монако"!
  • Зэлэный_Змий
    Ох дивлюсь та піська губата народ зачепила
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости