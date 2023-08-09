Пограничники "Стальной границы" перехватили новейший российский дрон "Элерон Т-16". ФОТО

На Харьковском направлении 8 августа украинские пограничники впервые "посадили" новейший вражеский БПЛА "Элерон Т-16".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда с помощью обычного антидронового ружья успешно посадила одно из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16"", - говорится в сообщении.

"Гвардия наступления" эффективно выполняет поставленные задачи, добавляют бойцы.

"Как говорится "аналогов нет"", - прокомментировал пограничник с позывным Слон.

Читайте: Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun в зоне боевых действий. ФОТО