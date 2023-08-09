В Киеве появился мурал в честь погибшего чемпиона Украины по хоккею Александра Хмиля. ФОТО

На Подоле в столице был создан мурал, посвященный украинскому воину, погибшему герою и чемпиону Украины по хоккею Александру Хмилю.

Об этом сообщает фотохудожница Евгения Фуллен, пишет Цензор.НЕТ.

"Мурал создан нашей командой по адресу Ярославская, 21 (Подол). Двое суток, рабочие смены по 16 часов, жара и апатия, странные люди, у которых нет войны… но мы это сделали! Несмотря на все", - отметила она.

42-летний Александр Хмиль погиб 12 мая 2023 года в боях под Бахмутом на Донетчине во время выполнения боевого задания.

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За время своей карьеры выступал за киевские "Сокол", "Крижинку", "Киев", "Днепровские Волки", столичный АТЕК, "Компаньон", "Подол", "Галицких Львов" и киевских "Генералов".

На войне Хмиль с начала полномасштабного вторжения. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах государства.

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