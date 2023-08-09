Второй день подряд зафиксировано перемещение военных РФ через Мариуполь в сторону Новоазовска, - Андрющенко. ФОТО
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В оккупированном Мариуполе из Таврического направления второй день фиксируют перемещение российских военных в сопровождении Росгвардии в сторону Новоазовска.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова фиксируем перемещение военных из Таврического (Бердянского) направления через Мариуполь в сторону Новоазовска. Второй день подряд в сопровождении Росгвардии", - отметил Андрющенко.