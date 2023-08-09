Второй день подряд зафиксировано перемещение военных РФ через Мариуполь в сторону Новоазовска, - Андрющенко. ФОТО

В оккупированном Мариуполе из Таврического направления второй день фиксируют перемещение российских военных в сопровождении Росгвардии в сторону Новоазовска.