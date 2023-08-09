СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко.

Как рассказали в СБУ, правоохранители проверяют, причастен ли он к легализации полученных преступным путем доходов на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об его уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн в 2011-2014 гг.

По данным правоохранителей, бывший нардеп мог отмывать средства через оффшорные структуры.

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Производство ведут по двум статьям: легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209) и уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212). Наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







