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СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко.

Как рассказали в СБУ, правоохранители проверяют, причастен ли он к легализации полученных преступным путем доходов на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об его уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн в 2011-2014 гг.

По данным правоохранителей, бывший нардеп мог отмывать средства через оффшорные структуры.

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Производство ведут по двум статьям: легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209) и уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212). Наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 01
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 02
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 03
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн 04

Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    За даними правоохоронців, колишній нардеп міг відмивати кошти через офшорні структури. Вы 95 квартал проверьте... Там тоже все в офшорах.
  • MsSkifia f873ab28
    А що вони хочуть у нього знайти вдома?
    Непрані труселі? шкарпетки? Чи вони вважать, що ті гроші він тримає під матрацом?
    Для кого цей ********* цирк?
  • MsSkifia f873ab28
    Можна. Але щось після таких обшуків нема судів і тюряги.
    Є просто пердячий пар.
    Ну й доять на гроші, звичайно.
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