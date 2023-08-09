Десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в плавучем доке Новороссийска. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был поврежден после атаки морских дронов в Новороссийске.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию опубликовала российская служба "Радио Свобода".

Фото сделано 8 августа. Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийск.

Ранее британская разведка подтвердила "значительные повреждения" российского корабля.

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Позже стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный большой корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.

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