Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 20 ударов из авиации, "Градов", артиллерии и танков по населенным пунктам Донетчины. ФОТО
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Под огнем оккупантов находились города Авдеевка, Краматорск, пгт Щербиновка, Нелиповка, Ямполь, села Благодатное, Времовка, Предтечино, Торецкое, Плещеевка, Николаевка, Новопокровское, Богоявленка.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки получили повреждения 12 жилых домов, склад фермерского хозяйства, ЛЭП.
"Из "Торнадо-С" армия РФ обстреляла Успеновку Кураховской громады. Разрушения получили 7 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.
Управляемую авиабомбу "ФАБ-250" рашисты сбросили на поселок Щербиновка. Разрушения получили 2 частных дома. Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала", - говорится в сообщении.
В результате артиллерийского обстрела Плещеевки повреждены 5 частных домов, складское помещение, ЛЭП.
"В результате вражеских атак ранены в Ямполе и Николаевке. Разрушения получили 5 домов", - добавили в полиции.