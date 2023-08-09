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Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

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8 августа российские войска из тяжелой артиллерии совершили несколько обстрелов Никополя и Марганецкой громады Днепропетровской области.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью в результате попадания снарядов оккупантов убило 18-летнего парня, еще трое местных жителей получили ранения разной степени. Значительные разрушения нанесены частным домам, хозяйственным сооружениям, автотранспорту. В зданиях снесло крышу, пробило потолок, стены, вылетели окна и оборвало линии электроснабжения", - сообщили в полиции.

Смотрите: Оккупанты трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, погиб 18-летний парень. ФОТО

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