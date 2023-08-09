В Польше стартовал велопробег украинско-польской дружбы. ФОТОрепортаж
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Более 80 спортсменов из Украины и Польши приняли участие в старте 67-го Международного многодневного велопробега украинско-польской дружбы.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц, передает Цензор.НЕТ.
Пробег стартовал в городе Замость Люблинского воеводства.
"Этот совместный велопробег является еще одним важным символом единства, дружбы и благодарности украинского народа польскому, ведь вместе мы сильнее и демонстрируем это всему международному демократическому сообществу", - написал Куц.
Велопробег продлится до 11 августа.