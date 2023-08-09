18-летняя жительница Бахмута передавала геоданные о расположении ВСУ спецслужбам РФ: она приговорена к 9 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители г. Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия нанесла удар по этим объектам.
По идеологическим убеждениям и желанию наживы, она согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту кремля сведения военного характера.
По информации прокуратуры, на скриншотах из Google Maps девушка указывала, в частности, на промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За предоставленные услуги информатор получила на банковскую карточку "вознаграждение" в размере 960 грн.