18-летняя жительница Бахмута передавала геоданные о расположении ВСУ спецслужбам РФ: она приговорена к 9 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В течение мая и июня 2022 года 18-летняя девушка передавала агенту ФСБ геолокационные данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители г. Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия нанесла удар по этим объектам.

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По идеологическим убеждениям и желанию наживы, она согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту кремля сведения военного характера.

По информации прокуратуры, на скриншотах из Google Maps девушка указывала, в частности, на промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За предоставленные услуги информатор получила на банковскую карточку "вознаграждение" в размере 960 грн.

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