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В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. Движение по Керчинскому мосту снова перекрыли.

Как сообщают местные паблики, после взрывов жители Крыма заметили в небе российские вертолеты, на Керчинском мосту образовались огромные пробки, сообщает Цензор.НЕТ.

Позже в сети появилась информация о взрывах в районе Севастопольской бухты. Как видно из фото, в небо поднялся столб дыма. Оккупационные власти успокаивают жителей полуострова и говорят о военных учениях.

В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ 01

В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ 02

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А город подумал "Ученья идут"
  • Redcar Ukraine
    Мені нравицця дивиться як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають
  • nav svargi
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