Рашисты обстреляли Петропавловку в Харьковской области, загорелся частный дом, пострадавших нет. ФОТОрепортаж
6490
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Петропавловка на Харьковщине, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В результате обстрела возник пожар. Загорелся частный жилой дом.
Площадь пожара составляла 150 кв. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.