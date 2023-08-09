Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция. ФОТО

Руководитель ТЦК нарушил требование закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо. Своими действиями он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" - не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в отношении чиновника составлен админпротокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - добавили в ГУНП.

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