Одного человека, которого считали погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать, - МВД. ФОТО

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал информацию, что одного человека, считавшегося погибшим в результате российских обстрелов Запорожья, удалось реанимировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал телеграме.

Клименко отметил: "Запорожье: погибли 2 человека, ранены - 7 человек.

Первоначально информация была о трех погибших. К счастью, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции. Спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, во время прилета находившиеся на улице.

Сейчас в Запорожской области раздается сигнал воздушной тревоги. Не пренебрегайте правилами безопасности".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 9 августа россияне обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли 3 человека и было разрушено здание церкви.





