Сутки в Донецкой области: под обстрелами Угледар, Авдеевка и Красногоровка, ранены двое мирных жителей. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении 1 человек ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.

"На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады. На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 2 дома: в Южном и Торецке. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, промышленное здание и 4 гаража", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Звановской громаде: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены 2 дома. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам.

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Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса.