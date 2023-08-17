Сообщено о подозрении блогерше Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку Викторию Кохановскую, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года.

Тогда она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала граждан сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

"Кроме того, на собственной странице в Фейсбуке блогерша отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - говорится в сообщении.

В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессораэ

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.







ФОТО: Офис генпрокурора

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выраженное в ее представлении как внутренний гражданский конфликт)", – добавляют в СБУ.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.

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Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.