С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 августа, в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Незалежности попрощались с павшим защитником Украины Андреем Веремиенко, позывной Монах.