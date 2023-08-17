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В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы. ВИДЕО+ФОТО

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В рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX в Великобритании новобранцы Вооруженных сил Украины под руководством канадских инструкторов отрабатывают упражнения по штурмовым действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

"Канадские инструкторы учат украинских новобранцев атаковать и зачищать окопы – упражнения по штурмовым действиям отрабатываются во время многонациональной учебной операции "Интерфлекс" на одном из полигонов Великобритании", - говорится в сообщении.

После отработки упражнения группа вместе с инструктором с помощью переводчиков анализирует правильность выполнения упражнения и разбирает ошибки.

"Нам важно, что Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Канада и другие страны продолжают эффективно поддерживать Украину в долгосрочной борьбе против нарушения ее суверенитета и за восстановление международной безопасности и норм", - добавили в Генштабе.

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В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы 01

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Топ комментарии

  • shokolad
    наші хлопці і самі вже можуть навчити новобранців штурмувати окопи. Інтрукторів треба обирати з тих досвідчених Воїнів, які пройшли довбані пекла і вижили!!
  • Генерал Сисько
    І де ж це браві канадійські інструктори навчилися окопи штурмувати?
  • shokolad
    теорія це чудово, без неї ніяк, але погодьтеся, ви б скоріше лікування своїх хвороб довірили досвідченому лікарю, ніж відміннику, який щойно вийшов з інституту. На війні так само. Бо на війні питання життя та смерті стоїть набагато гостріше ніж будь де.
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