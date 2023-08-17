В Великобритании новобранцев ВСУ под руководством инструкторов из Канады учат штурмовать окопы. ВИДЕО+ФОТО

В рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX в Великобритании новобранцы Вооруженных сил Украины под руководством канадских инструкторов отрабатывают упражнения по штурмовым действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Канадские инструкторы учат украинских новобранцев атаковать и зачищать окопы – упражнения по штурмовым действиям отрабатываются во время многонациональной учебной операции "Интерфлекс" на одном из полигонов Великобритании", - говорится в сообщении.

После отработки упражнения группа вместе с инструктором с помощью переводчиков анализирует правильность выполнения упражнения и разбирает ошибки.

"Нам важно, что Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Канада и другие страны продолжают эффективно поддерживать Украину в долгосрочной борьбе против нарушения ее суверенитета и за восстановление международной безопасности и норм", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии. ФОТОрепортаж