Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Купянщины Харьковской области, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 16 августа около 16 часов вооруженные силы РФ обстреляли Купянск, в результате чего смертельные ранения получил мужчина. Он был госпитализирован, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.













Кроме того, 17 августа около 10:10 враг в очередной раз обстрелял город, в результате чего погибла женщина. Еще одна мирная жительница получила осколочные ранения.

Произошло возгорание дома площадью 80 кв.

Установлено, что враг применил артиллерию. Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Купянщине, погибла женщина, один человек ранен.