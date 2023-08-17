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Улучшенная копия "Шахеда": Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе. ФОТО

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Китай представил на российском форуме "Армия-2023" улучшенную копию иранского Shahed-136 – дрон-камикадзе Sunflower 200.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.

Китайский дрон, как и его иранский аналог, может пролететь 1500-2000 км со скоростью 160-220 км/ч и способен нести 40 кг взрывчатки. Но он гораздо легче Shahed – 175 кг вместо 240. Это позволяет ему опцию вертикального взлета – без использования твердотопливного ускорителя, как на оригинальных "Шахедах".

Сколько таких дронов планирует производить Китай и собирается ли поставлять их в РФ, пока неизвестно. Впрочем, само наличие такой разработки свидетельствует, что у России может быть несколько параллельных источников комплектующих, чтобы и дальше изготавливать дроны-камикадзе для ударов по Украине.

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Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 01
Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 02
Улучшенная копия Шахеда: Китай представил на форуме в РФ свой дрон-камикадзе 03

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А им чим можемо українців порадувати окрім щоденних роліків зеленського ?
    Та вже би на ті гроші якогось дрона купили.
  • Ksenia VB
    Та ясна справа. Тому я до 2019 всіляко агітувала болванів за правильне рішення, щоб вони не наробили біди собі і мені. Але де там. От як можна ставитись до співгромадян, які фактично привели в державу війну. Ми ж кілька років майже в прямому ефірі споглядали як готується наступ коцапні. Оті всі розмінування, розведення, приниження армії, псевдопаради з зайцями замість бійців, зруйнування тризубу в СБУ. Для мене особисто війна не сюрприз, більше закономірність.
  • 18c49ed2
    А где наш вариант? Почему при объявленном финансировании в 40 млрд. власть через вице-премьера Федорова просит народ скинуться на БПЛА? Где тогда осели деньги?
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