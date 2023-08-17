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На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн "товара", - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.

В ходе многоэтапной спецоперации в марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку".

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На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.

По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 01
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 02
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 03
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 04
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 05
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 06
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 07
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 08
На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн товара, - СБУ 09

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. чомусь я не здивована...
  • igor shmatko
    Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю. До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу
    Та хтоб сумнівався, що без ментів тут не обійшлося!🤣
  • Центр 820
    Класика жанру, ВБНОНи торгують в промислових масштабах і іноді ловлять для показухи і статистики своїх втемну використаних дрібних розповсюджувачів.
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