На Киевщине задержаны наркоторговцы, у которых изъяты рекордные за последние годы более 20 тонн "товара", - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.
В ходе многоэтапной спецоперации в марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку".
На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.
По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).
Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.