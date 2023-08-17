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Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление. ФОТО

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны Украины, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.

В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.

"Вооруженные Силы Украины благодарны словацким коллегам за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавили в пресс-центре.

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 01

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 02

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 03

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 04

Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление 05

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