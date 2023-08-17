Начальник Генштаба Словакии генерал Змеко посетил Таврическое направление. ФОТО
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
"Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны Украины, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь Вооруженным Силам Украины", - говорится в сообщении.
В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.
"Вооруженные Силы Украины благодарны словацким коллегам за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавили в пресс-центре.