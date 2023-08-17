Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала посетила Ирпень. ФОТОрепортаж

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала результаты военных преступлений российских захватчиков на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил в Телеграм-канале.

"В последний раз Нгози Оконджо-Ивеала была в Украине 15 лет назад, поэтому сегодня одновременно была поражена и нашим развитием за это время, и ужасными разрушениями, которые нанесли нам россияне. Она сообщила, что Всемирная торговая организация присоединится к восстановлению нашей страны. Финансовую помощь будут оказывать. на государственном уровне", - отметил Маркушин.

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Он сообщил о еще одной приятной новости от главы ВТО: "Всемирная торговая организация запускает в Украине программы по поддержке малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с Минсоцполитики".

Также Маркушин "рассказал, что до полномасштабного вторжения в Ирпене было 12 тысяч предпринимателей на 100 тысяч населения, на что Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что мы в первую очередь должны воспользоваться этой программой".

"Поэтому будем готовить необходимые запросы и обращаться за помощью в министерство соцполитики, чтобы вернуть и улучшить эти показатели в Ирпенском обществе", - отметил мэр Ирпеня.

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Также он сообщил, что Оконджо-Ивеала очень интересовалась гендерным распределением среди владельцев бизнеса в Ирпене.

"Рассказал, что даже сейчас, когда многие женщины с детьми временно покинули Украину, у нас этот показатель сохраняется на высоком уровне. В целом, в Киевской области сейчас 50% среди владельцев вновь созданных предприятий - женщины", - подчеркнул мэр.