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На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели. ФОТО

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В Киевской области полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми. Женщин вывозили в бордели в Израиле.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тыс. долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.

На одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области работники управления миграционной полиции помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели 01

На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    О черговий вігітний мальчік в трусіках...
  • Анатолій Готич 01bd7a97
    жінок відпустити в пункт призначення. то їхнє право і вибір. То перше. Друге. Негайно легалізувати проституцію в Україні. Тоді буде в рази менше в змі отих дворічносвинячориломєнтовських морд., котрі просто щось довгенько не завозили каси кому слід
  • Ksenia VB
    якийсь розфарбований зек
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