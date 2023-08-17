На Киевщине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели. ФОТО
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тыс. долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.
На одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области работники управления миграционной полиции помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.