Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов. ВИДЕО+ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у начавших работу в Украине послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил дипломатов и представляемые ими страны за поддержку Украины.