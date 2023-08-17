Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у начавших работу в Украине послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил дипломатов и представляемые ими страны за поддержку Украины.