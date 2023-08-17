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Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов. ВИДЕО+ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у начавших работу в Украине послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил дипломатов и представляемые ими страны за поддержку Украины.

Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов 01

Зеленский принял верительные грамоты у шести новоназначенных послов 02

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    На Цензорі нема цензури і це вас засмучує? 🤔 Вибачте, але єдиний тєлємарафєт не всім зпходить, як і цукерки на паличці, які в народі називпють "лизаки".
  • Mykola Trofimenko 644016fc

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не зрозумів!? А що, Єрмак лінувався встати і зробити це сам? 🤔
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