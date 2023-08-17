45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса. ФОТО

Петр Порошенко передал 45-й артиллерийской бригаде ВСУ четыре грузовика DAF и четыре банно-прачечных комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эти грузовики принесут нам большую пользу. Грузовик с мультилифтом – это погрузка и разгрузка снарядов, боекомплекта. Это большая работа. Один снаряд весит 50 килограмм и таких снарядов нужно погрузить и разгрузить очень много.

Грузовики используем как для тыла, чтобы подвозить продовольствие, людям завозятся продукты, подвозятся боеприпасы, транспортировка пушек и полностью вся логистика организуется", – говорит представитель бригады.

Также артиллеристы довольны получением бане-стиральных комплексов.

Смотрите: Артиллеристы 45 ОАБр из трех выстрелов уничтожили БМП врага. ВИДЕО

"Этот комплекс хорошо продуман, укомплектован, практичен. Он позволяет по своей емкости по объему воды, объему стиральных машинок спокойно помыться и постирать одному дивизиону", – рассказали военные.

По словам лидера "ЕС", завтра он везет на восточный фронт новую партию техники более чем на 20 миллионов гривен.

"Три грузовика Foden, шиномонтаж, авторемонтная мастерская, два комплекса управления БПЛА "Посейдон", три грузовика DAF. До встречи на Востоке. Работаем дальше", – рассказал Порошенко.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожили вражеский танк Т-80 в Донетчине. ВИДЕО