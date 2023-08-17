Новости Фото • Война

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса. ФОТО

3 21244
Петр Порошенко передал 45-й артиллерийской бригаде ВСУ четыре грузовика DAF и четыре банно-прачечных комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 01

"Эти грузовики принесут нам большую пользу. Грузовик с мультилифтом – это погрузка и разгрузка снарядов, боекомплекта. Это большая работа. Один снаряд весит 50 килограмм и таких снарядов нужно погрузить и разгрузить очень много.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 02

Грузовики используем как для тыла, чтобы подвозить продовольствие, людям завозятся продукты, подвозятся боеприпасы, транспортировка пушек и полностью вся логистика организуется", – говорит представитель бригады.

Также артиллеристы довольны получением бане-стиральных комплексов.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 03

Смотрите: Артиллеристы 45 ОАБр из трех выстрелов уничтожили БМП врага. ВИДЕО

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 04

"Этот комплекс хорошо продуман, укомплектован, практичен. Он позволяет по своей емкости по объему воды, объему стиральных машинок спокойно помыться и постирать одному дивизиону", – рассказали военные.

45-я артиллерийская бригада получила 4 грузовика DAF и 4 банно-прачечных комплекса 05

По словам лидера "ЕС", завтра он везет на восточный фронт новую партию техники более чем на 20 миллионов гривен.

"Три грузовика Foden, шиномонтаж, авторемонтная мастерская, два комплекса управления БПЛА "Посейдон", три грузовика DAF. До встречи на Востоке. Работаем дальше", – рассказал Порошенко.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожили вражеский танк Т-80 в Донетчине. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Чайка Київ
    На квартального ніхто не розраховує.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Порох вчергове ''взув'' зеленого боневтіка. Очікуйте ''чергове гундосіння'' янелоха на всіх каналах Т2
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости