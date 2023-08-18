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Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии. ФОТО

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Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1A5 под Берлином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 02
Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 03

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Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии 05

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Буде виконувати функції не БМ прориву, а БМ вогньової підтримки.
    Краще з ним бій вести, ніж з пікапом з ПК.
  • Ігор Данилко
    це звичайно круто, але москалі переводять економіку на військові рейки, а фсбешна гниджа єрмак з подільниками розкрадають ресурси в промислових мсштабах. На кожен такий танк москалі виставлять 5 весільних дронів ланцетів, це без звичайних дешевих FPV дронів які їм Китай дає в в неймовірній кількості. Отаке нас чекає.
  • Frenk Rex
    Обличчя німців не падобаються??,,а що не так??,,,скажу так--Кожен баче те,що хоче бачити,!,Я бачу--Розуміння!,та Підтримку,!,і доречі,як би ні підримка,як ви кажете отої "німчури",Нам було б,набагато б важче!,(,
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