Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1 в Германии. ФОТО
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Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 1A5 под Берлином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Буде виконувати функції не БМ прориву, а БМ вогньової підтримки.
Краще з ним бій вести, ніж з пікапом з ПК.
це звичайно круто, але москалі переводять економіку на військові рейки, а фсбешна гниджа єрмак з подільниками розкрадають ресурси в промислових мсштабах. На кожен такий танк москалі виставлять 5 весільних дронів ланцетів, це без звичайних дешевих FPV дронів які їм Китай дає в в неймовірній кількості. Отаке нас чекає.
Обличчя німців не падобаються??,,а що не так??,,,скажу так--Кожен баче те,що хоче бачити,!,Я бачу--Розуміння!,та Підтримку,!,і доречі,як би ні підримка,як ви кажете отої "німчури",Нам було б,набагато б важче!,(,