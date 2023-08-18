Замглавы налоговой Сокура пытались убить в центре Киева, - "слуга народа" Гетманцев. ФОТО
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Правоохранители смогли предупредить заказное убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Его хотели "убрать" "схемщики", потерявшие преступный "бизнес".
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - потерявшие "бизнес" схемщики, что перешли границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал он в телеграмме.
Исполнители задержаны и дают показания на заказчиков.
"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день", – добавил Гетманцев.