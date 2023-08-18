Первое гражданское судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Стамбул, - Reuters. ФОТО

Гражданское судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, которое 16 августа впервые воспользовалось временным транспортным коридором, открытым Украиной, пересекло турецкий пролив Босфор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший из заблокированного Россией украинского черноморского порта Одесса 16 августа, находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Местные телерадиокомпании сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

Читайте: Россия рискует получить войну с НАТО в Черном море из-за перехвата судов, - экс-командующий Альянсом Ставридис

Отметим, что на прошлой неделе Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из "зернового соглашения".

В то же время Россия не сообщила, будет ли она уважать судоходный коридор, а судоходные и страховые источники выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Напомним, 16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода РФ из "зернового соглашения". На борту – более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

Также читайте: США ведут переговоры с Турцией об альтернативных путях экспорта украинского зерна, - WSJ

Добавим, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России. Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию.