Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 2 получили ранения. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Волновахском направлении россияне 24 раза обстреляли Угледар, обошлось без жертв.
"На Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской громады. Вечером враг обстрелял две улицы Авдеевки. Из артиллерии обстреляно Острое Кураховская громада.
На Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской громады. В Торецкой громаде повреждены 14 домов и админздание в Северном, 1 дом в Дружбе. В Константиновке повреждены 3 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач", - говорится в сообщении.
В то же время на Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске, также зафиксированы 3 обстрела Лиманской громады.
Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донетчины, ранения получили 2 человека.